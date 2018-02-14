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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Товарооборот между Казахстаном и Беларусью за 10 лет составил $5,8 млрд

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса 14 февраля одобрили ратификацию поправок в соглашение между правительствами Казахстана и Белоруссии об избежании двойного налогообложения.

По словам министра финансов Бахыта Султанова, протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, упростить процедуры признания документов, подтверждающих резидентство, предоставить студентам право на льготы и вычеты по грантам, стипендиям и вознаграждениям от работы по найму в государстве пребывания, а также развивать культурное сотрудничество между двумя странами путем освобождения профессоров, преподавателей и научных работников от налогообложения в течение двух лет в иностранном государстве.

Глава Минфина добавил, что товарооборот между Казахстаном и Белоруссией за 10 лет составил $5,8 млрд. Основными статьями казахстанского экспорта являются алюминий необработанный и прокат плоский из железа или нелегированной стали. В структуре импорта преобладают сельскохозяйственная техника, сахар свекловичный, шины, покрышки пневматические резиновые и мебель.

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