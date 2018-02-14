Мэр Улан-Батора поздравил долгожителей с праздником Цагаан сар

CA-NEWS (MNG) - В преддверии наступающего Нового года по лунному календарю мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд поздравил и оказал дань уважения горожанам, которым исполнилось 98 и 99 лет. На сегодня пожилых людей такого возраста в столице насчитывается 54 человека, сообщает Монцамэ.

С наступающим праздником Цагаан сар пожилых людей также поздравили и приветствовали руководители отдела Администрации главы столицы и агентств.

99-летняя жительница Н.Пагамжав, вырастившая восьмерых детей, живёт в столичном районе Сухбаатар. Она родом из сомона Хутаг-Ундур аймака Булган, до выхода на заслуженный отдых она работала дояркой.

Приветствие от мэра столицы ей передали депутат столичного Хурала гражданских представителей Г.Тумурбаатар, глава отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Э.Дагиймаа.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.