В Астане во время футбольного матча с португальской командой будет ограничено движение транспорта

CA-NEWS (KZ) - В Астане 15 февраля состоится футбольный матч между клубами «Астана» и Sporting (Португалия).

В период проведения матча, по данным управления административной полиции Департамента внутренних дел города, будут организованы 4 точки сбора и доставки болельщиков к стадиону: спортивный комплекс «Казахстан», цирк, дворец «Жастар», парковка мечети «Нур-Астана».

Как сообщает пресс-служба акимата, вывоз болельщиков, прибывших на общественном транспорте, будет осуществлен этими же автобусами. Посадка предусмотрена с юго-восточной стороны стадиона, а также маршрутными автобусами по проспекту Кабанбай батыра.

В связи с предполагаемым увеличением транспортного потока на участках улиц, прилегающих к стадиону, водителям личного транспорта, прибывших на матч, предлагается заранее планировать свой маршрут движения по проспектам Кабанбай батыра и Туран, а также осуществлять стоянку на парковочных зонах спортивных комплексов «Алау» (со стороны пр. Кабанбай батыра), «Барыс-Арена» (со стороны пр. Туран) при отсутствии мест на парковочной зоне стадиона «Астана-Арена». Вместе с тем для безопасности будет обустроен временный пешеходный переход через проспект Туран.

Кроме того с 21:00 до 00:00 будет ограничено движение грузовых автомашин по проспектам Туран и Кабанбай батыра.

Парковка транспорта вдоль проезжей части проспектов Туран и Кабанбай батыра на участках, прилегающих к спорткомплексам велотрек «Сарыарка», стадиона «Астана-Арена», стадиона «Барыс-Арена», ледового дворца «Алау», будет запрещена.