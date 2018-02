Цукерберг осознал, что его детище может приносить обществу вред: Как создатель Facebook проглядел опасность фейковых новостей и «фабрик троллей»?

CA-NEWS (CA) - Последние два года стали самыми сложными для крупнейшей в мире социальной сети Facebook и для ее создателя Марка Цукерберга лично. Facebook оказался слишком влиятельным и при этом слишком полагался на алгоритмы, чем в итоге воспользовались и политики, и хакеры, и просто тролли. Цукерберг поставил себе цель на год изменить Facebook к лучшему — и уже начал ее выполнять. Журналисты Wired (перевод статьи «Медуза») поговорили более чем с 50 сотрудниками Facebook и разобрался, как менялась социальная сеть в последние годы и что происходило внутри ее команды все это время.

В 2012 году главной социальной сетью для новостных изданий был не Facebook, а Twitter. У создателя Facebook Марка Цукерберга есть два способа справляться с конкурентами: либо купить их, либо скопировать функционал и встроить в свою социальную сеть. В случае с твиттером Цукерберг выбрал второй способ и переработал алгоритм формирования ленты таким образом, чтобы новости и статьи в ней показывались чаще, чем записи пользователей. Одновременно с этим Facebook начал рассказывать журналистам, как им удобнее продвигать свои материалы в социальной сети, а позднее запустил собственную платформу Instant Articles для размещения статей.

Благодаря этому крупные медиа практически забыли о твиттере — переходов из фейсбука было значительно больше. Компания Цукерберга поначалу не вмешивалась в качество распространяемой информации и не следила за ее достоверностью. Ссылки на все статьи в новостной ленте фейсбука выглядели одинаково, будь это расследование The New York Times, сатирическая колонка The New Yorker или материал The Onion, в котором упоминаются вымышленные, но приближенные к реальным события.

В мае 2016 года независимость и непредвзятость алгоритма появления новостей в фейсбуке была поставлена под сомнение. Журналист Gizmodo Майкл Нуньес опубликовал серию статей о том, что сотрудники Facebook, ответственные за формирование блока наиболее популярных в соцсети материалов, вручную манипулировали выдачей и удаляли оттуда статьи консервативной направленности. После этого Facebook отдал формирование блока полностью на откуп алгоритму — и туда тут же попала фейковая история.

Как пишет Wired, у Нуньеса был свой источник в Facebook, сотрудник отдела по формированию блока с популярными материалами Бенджамин Фирнау. Он, в частности, передал Нуньесу внутренне письмо Марка Цукерберга, в котором тот негодовал из-за того, что в кампусе компании кто-то зачеркнул надпись «Black Lives Matter». А еще он кинул журналисту скриншот внутренней переписки сотрудников социальной сети, в которой обсуждались вопросы к Цукербергу. Больше всего лайков набрал такой вопрос: «Что Facebook может сделать, чтобы предотвратить президентство Дональда Трампа?» Фирнау после этих публикаций был уволен.

Цукерберг продолжал утверждать, что у Facebook нет политической позиции, но репутация компании пострадала. В результате менеджеры соцсети решили, что не стоит делать ничего, что будет воспринято как манипуляция повесткой в ущерб консервативным взглядам, пишет Wired. «Они обожглись однажды и не хотели обжечься еще раз», — пишет издание. Facebook в конце июня 2016 года опубликовал манифест о том, как будет теперь формироваться новостная лента: из него следовало, что социальная сеть будет больше уделять внимание записям друзей и родственников пользователей.

В это время в самом разгаре была предвыборная гонка. Штабы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа во многом опирались на работу с социальными сетями, и если команда Клинтон постила длинные сообщения, написанные немного заумно, то посыл Трампа был простой: журналисты работают на «испорченную Хиллари», поэтому ему нужны пожертвования. Как пишет Wired, одновременно с этим распространялись и фейковые новости, например о том, что папа римский поддержал Трампа — и они набирали миллионы лайков среди лояльной миллиардеру аудитории.

К концу предвыборной кампании фейковые новости набирали больше лайков, чем настоящие, а простым пользователям стало все сложнее отличать правду от выдумки — в том числе и из-за фейсбука, который подсказывал им, чем стоит интересоваться. Сторонникам заблуждения о том, что Земля плоская, рекомендовали вступить в группу, посвященную теориям заговора об убийстве Кеннеди, а сторонникам Трампа — новости про «испорченную Хиллари» вне зависимости от того, насколько они достоверны.

В социальной сети не понимали, какой эффект производят их алгоритмы, а Марк Цукерберг даже после выборов отказывался признать, что Facebook создает ложную повестку. Wired пишет, что ключевая проблема Facebook заключается в том, что компания видит себя как платформа или инструмент, хотя пользователи воспринимают социальную сеть как самостоятельное медиа. Инвестор Роджер Макнами в обстоятельном письме руководству Facebook писал: «Вы можете сколько угодно считать себя платформой, но если пользователь думает иначе, ваше мнение не имеет никакого значения».

Как говорится в материале Wired, Цукерберг просмотрел угрозы со стороны фейковых новостей в первую очередь потому, что не нашел общего языка с редакциями крупнейших изданий. Для него новости — это лишь 5% контента ленты фейсбука, без которых можно было бы спокойно обойтись. В социальной сети сложилась ситуация, когда алгоритм поощрял издания за громкие сенсационные заголовки. В конечном итоге создатели фейковых новостей оказались более успешными в продвижении своих материалов, чем крупные СМИ.

Проблему с российскими «троллями» Цукерберг тоже распознал не сразу. Во-первых, они действовали строго по правилам Facebook — их невозможно было формально ни в чем обвинить. Во-вторых, в социальной сети вновь преуменьшили масштабы проблемы, не увидев серьезных нарушений. При этом эксперты по безопасности утверждали, что на самом деле посты «фабрики троллей» видели десятки, если не сотни миллионов пользователей фейсбука.

Сотрудники Facebook, с которыми поговорил Wired, утверждают, что к осени 2017-го Цукерберг в полной мере осознал, что его детище может приносить обществу вред. «Не думаю, что он хорошо спит по ночам», — рассказывает один из собеседников издания. Россия и фейковые новости — лишь часть проблем социальной сети; ее недостатки вскрылись также и во время гонений на мусульман в Мьянме и на Филиппинах.

В 2018 году Цукерберг объявил, что главной его задачей на ближайший год будет исправление социальной сети. Первые плоды можно видеть уже сейчас: новый алгоритм формирования новостной ленты, как утверждает создатель Facebook, показывает в первую очередь посты, которые хочется комментировать, а записи, рассчитанные только на просмотры и лайки, должны появляться реже.

По сути, это разворот на 180 градусов, ведь все 14 лет существования фейсбука социальная сеть стремилась, чтобы люди проводили в ней как можно больше времени. Теперь Цукерберг, по его собственным словам, хочет, чтобы пользователи реже смотрели новостную ленту — а если уж смотрели, то видели там только то, чему доверяют.

Как говорят сотрудники Facebook, Цукерберг не хочет навредить журналистике. Он на самом деле хочет, чтобы на его платформе было меньше мусора: меньше бессмысленных заметок, меньше видео для бездумного просмотра.