В Иране обеспокоены новостями о прокладке четвертой ветки газопровода из Туркменистана в Китай

CA-NEWS (TM) - Старший эксперт по вопросам энергетики Ирана Мохаммад Аминрад (Mohammad Aminrad) выразил озабоченность намерениями Китая увеличить импортируемые объемы газа из Туркменистана и началом строительства четвертой ветки газопровода Туркменистан-Китай, сообщает иранское агентство Mehr.

По его словам, экспорт газа является основным источником дохода этой страны.

Аминрад опасается, что после завершения строительства газопровода, большая часть туркменского газа будет поставляться в Китай, соответственно Иран может потерять возможность импорта туркменского газа и призвал иранские власти в связи с этим выстроить «логичную стратегию» и разрешить конфликт с северным соседом.

По мнению эксперта, увеличение импорта газа из Туркменистана способствует тому, чтобы Иран стал главным газовым хабом региона. Этот вопрос должен быть поставлен на повестку дня Министерства нефти Ирана, считает эксперт.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Жалоба Ирана в международный арбитражный суд состоит в состоит из трех частей: в январе 2017 года Туркменистан отключил газ без предварительного уведомления, из-за низкого качества газа и высокой цены.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.