В Узбекистане прокурорские работники назначены на руководящие должности в СНБ

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане несколько работавших на ответственных должностях сотрудников прокуратуры назначены на руководящие должности в Службу нацбезопасности. Об этом сообщает источник радио «Озодлик», хорошо информированный о кадровых изменениях в СНБ.

В частности, начальник Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, старший советник юстиции Джахангир Эгамов назначен заместителем председателя Службы национальной безопасности Ихтиёра Абдуллаева. Ихтиёр Абдуллаев, назначенный 31 января этого года главой СНБ, с 2015 года занимал должность генпрокурора Узбекистана.

По словам узбекского чиновника, попросившего не разглашать его имени, в СНБ также сменился начальник Следственного управления на улице «Гвардейской» в Ташкенте, которое долгие годы нагоняло чувство страха на рядовых узбекистанцев.

На эту должность был назначен Аброр Абдуллаев, до этого времени работавший заместителем прокурора города Ташкента и начальником Следственного управления Ташкентской городской прокуратуры.

Пока ни официальная пресса, ни пресс-служба Генпрокуратуры не сообщают об этих кадровых изменениях. С января этого года президент Шавкат Мирзияев начал процедуру масштабных кадровых изменений в Службе национальной безопасности. В частности, 31 января был отправлен в отставку Рустам Иноятов, который руководил узбекскими спецслужбами с 1995 года.