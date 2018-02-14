Президент Монголии вручил государственные награды

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе в Госрезиденции состоялась церемония вручения государственных наград по случаю 2227-летия образования Монгольского государства, 812-летия создания Великой Монгольской империи, 97-летия Народной революции и 106-летия возрождения национальной независимости и суверенитета, сообщает Монцамэ.

По указу президента Халтмаагийн Баттулга «О награждении государственных наград» звание Героя Труда Монголии присвоили обладателю титула исполина, чемпиону мира по самбо и дзюдо, тренеру Сборной команды О.Балжинням.

Профессор-консультант государственного университета культуры и искусства Д.Нанжид, дирижер государственного академического театра оперы и балета Ж.Бурэнбэх стали Народными артистами Монголии, и врач-консультант Центральной третьей клиники Б.Батчулуун приосвоил звание народного врача Монголии.