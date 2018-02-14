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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон запустил в Душанбе завод по сборке турецких автобусов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня открыли совместный таджикско-турецкий завод «AKIA AVESTO» по сборке автобусов марки «AKIA».

Завод будет работать на основе подписанного договора о сотрудничестве между ГУП «Насби наклиети барки и дучарха» ("Сборка троллейбусов и велосипедов") и турецкой компанией «AKIA», сообщает пресс-служба главы государства.

В перспективе в Душанбе планируется сборка пяти марок турецких автобусов - от 250 до 300 автобусов в год.

Президенту доложили, что на заводе постоянной работой обеспечены 40 местных специалистов, которые прошли стажировку в Турции.

Главу государства заверили, что собираемые в Душанбе автобусы будут соответствовать мировым стандартам, в них будут установлены двигатели, производимые немецкой фирмой «Мерседес Бенс».

Между тем, мэрия Душанбе закупает у турецкого автопроизводителя, который функционирует под брендом «AKIA», сто пассажирских автобусов. До сегодняшнего дня в Душанбе уже завезены 28 автобусов «AKIA».

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