В Дании скончался муж королевы Маргрете II принц Хенрик

CA-NEWS (CA) - Супруг королевы Дании Маргрете II, 83-летний принц-консорт Хенрик, скончался 14 февраля, сообщил королевский дворец. Ему было 83 года.

В январе он был госпитализирован из-за рака легкого, позднее его выписали из больницы, чтобы он провел последние дни в кругу семьи.

Хенрик - принц-консорт, этот титул даровала ему его жена - королева Дании Маргрете II. Это звание выше принца, но ниже короля-консорта.

На королеве Маргрете II Хенрик женился в июне 1967 года. Их свадьба состоялась в Копенгагене. У семейной четы родились двое детей — наследный принц Фредерик (сейчас ему 49 лет) и принц Иоахим (48 лет). В последние годы жизни Хенрик, как напоминает издание People Royal, неоднократно жаловался журналистам на свою жизнь при дворе, а также на присвоенный ему традиционный для женившихся на женщинах-монархах в Дании титул принца-консорта. То, что он официально не являлся королем, принц считал несправедливым и даже заявлял в связи с этим о гендерной дискриминации, отмечает издание.