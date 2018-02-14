РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Дании скончался муж королевы Маргрете II принц Хенрик

CA-NEWS (CA) - Супруг королевы Дании Маргрете II, 83-летний принц-консорт Хенрик, скончался 14 февраля, сообщил королевский дворец. Ему было 83 года.

В январе он был госпитализирован из-за рака легкого, позднее его выписали из больницы, чтобы он провел последние дни в кругу семьи.

Хенрик - принц-консорт, этот титул даровала ему его жена - королева Дании Маргрете II. Это звание выше принца, но ниже короля-консорта.

На королеве Маргрете II Хенрик женился в июне 1967 года. Их свадьба состоялась в Копенгагене. У семейной четы родились двое детей — наследный принц Фредерик (сейчас ему 49 лет) и принц Иоахим (48 лет). В последние годы жизни Хенрик, как напоминает издание People Royal, неоднократно жаловался журналистам на свою жизнь при дворе, а также на присвоенный ему традиционный для женившихся на женщинах-монархах в Дании титул принца-консорта. То, что он официально не являлся королем, принц считал несправедливым и даже заявлял в связи с этим о гендерной дискриминации, отмечает издание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×