Член Совета высших богословов Саудовской Аравии впервые высказался за отказ от ношения женщинами абайи

CA-NEWS (CA) - Ведущий исламский авторитет, один из семи членов Верховного совета улемов Саудовской Аравии шейх Абдулла аль-Мутлак высказался за отказ от ношения женщинами абайи — традиционного мусульманского платья, в котором проживающие в королевстве женщины всегда появляются на людях, сообщает BBC.

По его словам, женщины должны одеваться скромно, но это не означает, что нужно носить абаю.

«Более 90% мусульманок, соблюдающих все предписания религии, не носят абайю и не знают, что это такое, поэтому мы не должны заставлять женщин носить абайю», - сказал по этому поводу член Совета высших богословов Саудовской Аравии в телевизионной программе на саудовском телевидении.

Назначенные властями представители Совета могут издавать фетвы, их трактовки ислама составляют основу саудовской законодательной системы.

Как сообщает издание, это первый случай, когда старший священнослужитель страны выступает с таким заявлением, которое может стать основой саудовского права в будущем.

Женщины, которые не носят абаю в общественных местах подвергаются наказанию со стороны религиозной полиции.

После прихода к власти в конце 2015 года короля Салмана и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана ситуация в Саудовской Аравии стали стремительно меняться, в частности, это коснулось положения женщин в консервативном королевстве, которым в прошлом году разрешили водить автомобили и посещать спортивные мероприятия.