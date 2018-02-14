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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Член Совета высших богословов Саудовской Аравии впервые высказался за отказ от ношения женщинами абайи

CA-NEWS (CA) - Ведущий исламский авторитет, один из семи членов Верховного совета улемов Саудовской Аравии шейх Абдулла аль-Мутлак высказался за отказ от ношения женщинами абайи — традиционного мусульманского платья, в котором проживающие в королевстве женщины всегда появляются на людях, сообщает BBC.

По его словам, женщины должны одеваться скромно, но это не означает, что нужно носить абаю.

«Более 90% мусульманок, соблюдающих все предписания религии, не носят абайю и не знают, что это такое, поэтому мы не должны заставлять женщин носить абайю», - сказал по этому поводу член Совета высших богословов Саудовской Аравии в телевизионной программе на саудовском телевидении.

Назначенные властями представители Совета могут издавать фетвы, их трактовки ислама составляют основу саудовской законодательной системы.

Как сообщает издание, это первый случай, когда старший священнослужитель страны выступает с таким заявлением, которое может стать основой саудовского права в будущем.

Женщины, которые не носят абаю в общественных местах подвергаются наказанию со стороны религиозной полиции.

После прихода к власти в конце 2015 года короля Салмана и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана ситуация в Саудовской Аравии стали стремительно меняться, в частности, это коснулось положения женщин в консервативном королевстве, которым в прошлом году разрешили водить автомобили и посещать спортивные мероприятия.

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Комментарии (6)
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Petosh
18:21, 14 февраля 2018
cotovski17
Поезжай в саудовскую аравию и там мудрствуй
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Zhaku_1
18:15, 14 февраля 2018
Пришел новый молодой принц. Все идет по новому. Нельзя принуждать женщин к хиджабу по религиозным соображениям. Религия это обман.
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2h7o0m
18:11, 14 февраля 2018
Время меняется - люди меняются, вмести с ними Боги тоже меняются. Советую нашим девушкам, будьте подальше от хиджабов, никабов, абаи. Вот уже несколько лет иранские, арабские женщины пытаются избавится от хиджабов. Власти арабских стран держат своих женщин в рабстве. Вы наши девушки наборот идете к средневековой жизни со своими хиджабами.
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cotovski17
17:37, 14 февраля 2018
Сначала узнай, что такое абайи или абайка по нашему, потом комментируй. Также мнение одного человека, даже ученого, это еще не фатва-решение. Не знаешь, не мудрствуй.
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Kydyk
17:31, 14 февраля 2018
Браво!
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bolek
17:18, 14 февраля 2018
Они уже сами поняли, что перегнули палку и заигрались в псевдомораль
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