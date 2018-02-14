Российский космонавт опубликовал снимок озера Балхаш из космоса
CA-NEWS (KZ) - Российский космонавт Антон Шкаплеров сделал снимок озера Балхаш во время полета. Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Во время каждого своего космического полета стараюсь сделать этот снимок. Третий полет и третье фото озера Балхаш в моей коллекции. Это озеро — одно из крупнейших внутриконтинентальных бессточных водоемов Земли, находится оно в Казахстане», - говорится в подписи к фото.
Ранее, он выложил снимок казахстанского Байконура.
Антон Шкаплеров российский космонавт в декабре прошлого года он полетел в космос в качестве командира корабля «Союз МС-07».
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