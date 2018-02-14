РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Российский космонавт опубликовал снимок озера Балхаш из космоса

CA-NEWS (KZ) - Российский космонавт Антон Шкаплеров сделал снимок озера Балхаш во время полета. Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Во время каждого своего космического полета стараюсь сделать этот снимок. Третий полет и третье фото озера Балхаш в моей коллекции. Это озеро — одно из крупнейших внутриконтинентальных бессточных водоемов Земли, находится оно в Казахстане», - говорится в подписи к фото.

Ранее, он выложил снимок казахстанского Байконура.

Антон Шкаплеров российский космонавт в декабре прошлого года он полетел в космос в качестве командира корабля «Союз МС-07».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×