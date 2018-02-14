Суд Алматы принудительно лишил лицензии Delta Bank

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о принудительной ликвидации АО Delta Bank.

Как сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов, фонд выплатит гарантийное возмещение вкладчикам банка. На возмещение имеют право клиенты банка - физические лица и индивидуальные предприниматели. Сумма обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения составляет порядка 130 млн тенге; 2 тыс. 239 физических лиц имеют право на получение возмещения. При этом выплата будет производиться из средств специального резерва фонда: общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 571,6 млрд тенге. Максимальная сумма выплаты одному вкладчику составляет: до 10 миллионов тенге - по депозитам в тенге, до 5 миллионов тенге - по депозитам в иностранной валюте.

Так, в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения суда о принудительной ликвидации АО Delta Bank КФГД проведет конкурс для выбора банка - агента для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам банка из числа банков, участвующих в системе обязательного гарантирования депозитов.

Национальный банк РК в ноябре 2017 года лишил лицензии Delta Bank на проведение банковских и иных операций.