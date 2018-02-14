Госсекретарь США предупредил о попытке ИГ создать убежища в Афганистане, Ливии и Западной Африке

CA-NEWS (CA) - Несмотря на то что полномасштабные боевые действия против террористов в Ираке и Сирии завершились, преждевременно говорить об окончательном поражении «Исламского государтсва». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 13 февраля, передает Reuters.

Тиллерсон отметил, что боевики больше не контролируют 98 процентов территории, которую они занимали на своем пике в 2014 году, но теперь они представляют иную угрозу.

«В Ираке и Сирии «Исламское государство» пытается в трансформироваться в повстанческое движение. В таких местах, как Афганистан, Филиппины, Ливия, Западная Африка и другие они пытаются устроить себе убежище», – заявил он на конференции в Кувейте, на которую собрались члены коалиции, созданной США в 2014 году для борьбы с ИГ.

«Если сообщества в Ираке и Сирии не смогут вернуться к нормальной жизни, мы рискуем вернуть условия, которые позволили бы ИГ захватывать и контролировать огромную территорию, - сказал Тиллерсон.

«Мы должны продолжить работу по очищению Ирака от неразорвавшихся отголосков войны, оставленных ИГ​, сделать так, чтобы больницы заработали снова, восстанавливать водоснабжение и электричество», - отметил он.

Тиллерсон также объявил о выделении Соединенными Штатами дополнительных $200 млн для экономической поддержки так называемых «освобожденных районов» Сирии.