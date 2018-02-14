Международная организация труда подтвердила, что в Узбекистане покончили с детским трудом на хлопке

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда. Об этом говорится в отчете Международной организации труда (МОТ) (входит в Организацию Объединенных Наций), опубликованном на сайте ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», - говорится в пресс-релизе МОТ.

По данным Reuters, несмотря на прекращение использования детского труда в 2015 году, Узбекистан осенью 2017 года входил в топ-5 правонарушителей, согласно Глобальному индексу рабства, который в 2016 году составила правозащитная благотворительная организация Walk Free Foundation.