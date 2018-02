Пассажиры сняли на видео разрушение двигателя Boeing во время полета над Тихим океаном

CA-NEWS (CA) - Пассажиры Boeing 777, который летел на Гавайи из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), сняли на видео, как одна из турбин лайнера буквально рассыпается в полете.

«Самый страшный день в моей жизни», - говорится в подписи.

«В инструкции об этом ничего не сказано», - решил пошутить другой пассажир.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

В авиакомпании United Airlines, которая владеет самолетом, отметили, что во время полета двигатель потерял обтекатель, но причины пока неизвестны. Пилоты посадили лайнер в штатном режиме.