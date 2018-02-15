В Узбекистане впервые провели трансплантацию печени

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В.Вахидова на днях проведена первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке части печени пациенту от родственника-донора. Операция прошла под руководством директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова, академика Феруза Назирова и директора Российского Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, академика Сергея Готье, сообщили местные СМИ.

26-летний Убайдулла Дадахужаев из Паркента долгие годы страдал от цирроза печени. Его состояние ухудшалось изо дня в день, вылечить его с помощью лекарств было практически невозможным.

Как сообщает информационная служба Минздрава, в центре впервые совместно российскими хирургами переведена часть печени 26 летнему пациенту от его тридцатилетнего донора-брата Хаёта Дадахужаева. В операции участвовали 21 врачей, 10 средних медицинских работников. К операции была проведена большая подготовка. Улучшили технические возможности центра, специалисты повысили квалификацию в США, Франции, Южной Корее, Турции, Швейцарии и России. Донора и реципиента (пациента) к операции готовили три месяца. После полного изучения показаний и противопоказаний к трансплантации было принято окончательное решение о ее проведении. Она длилась почти 15 часов. Все анализы, полученные к этому моменту, подтверждают стабильность общего состояния пациента и донора. И можно сказать, что первая такого рода операция прошла успешно.

Согласно действующему порядку, после трансплантации донор и реципиент на протяжении трех лет будут находиться под диспансерским наблюдением. В семейной поликлинике по месту их проживания им организуются специальные осмотры, под постоянным контролем будет находиться патронаж. Кроме того, их обеспечат соответствующими лекарствами в установленном законодательством порядке.

Трансплантология является самым сложным, ответственным направлением медицины, на которую растет спрос. Не секрет, что пациенты были вынуждены ехать в зарубежные страны, тратили для проведения таких операций от 40 до 150-200 тысяч долларов США. Теперь и в Узбекистана стране налажено проведение таких уникальных и сложных операций.