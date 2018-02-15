Пенсионный фонд Казахстана инвестировал в гособлигации 5 развивающихся стран

CA-NEWS (KZ) - Портфель Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана диверсифицирован государственными облигациями ряда развивающихся стран.

Как сообщается на сайте Ассоциации финансистов РК, в портфеле появились государственные облигации Индонезии, Мексики, Филиппин, Чили и Перу.

Динамика сокращения счетов на балансе ЕНПФ усилилась в 2018 году. За январь общее количество счетов сократилось на 15,41 тыс. и составило 10 млн 103,8 тыс. счетов. Тем временем счета, на которых имеются накопления сократились еще больше – на 32,6 тыс. до 9 млн 866,2 тыс. счетов.

За январь пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 26,28 млрд до 7 трлн 807,02 млрд тенге ($2,4 млрд). При этом пенсионные взносы составили 65,33 млрд тенге ($202,9 млн), тогда как среднемесячные взносы в прошлом году были равны 62,87 млрд тенге ($195,25 млн). Увеличение взносов при сокращении количества счетов может свидетельствовать о росте номинальных доходов граждан Казахстана, отмечается в сообщении.

Снижение количества счетов с накоплениями привело к росту выплат. Так, суммарные выплаты в январе составили 48,95 млрд тенге ($152 млн) , тогда как средние выплаты в прошлом году были равны 17,59 млрд тенге ежемесячно ($55 млн). Однако отмечается, что подобная динамика наблюдалась и в начале прошлого года, когда выплаты в январе составили 43,14 млрд тенге ($134 млн).

По состоянию на 1 февраля 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7 трлн 811,89 млрд тенге ($2,4 млрд), увеличившись за месяц на 37,7 млрд тенге ($117 млн).

Несмотря на то, что портфель государственных ценных бумаг иностранных государств вырос только на 36,1 млрд до 984,9 млрд тенге ($3 млрд), его структура претерпела достаточно ощутимые изменения. Инвестиции в ГЦБ США сократились на 88,5 млрд тенге до 539,4 млрд тенге ($1,7 млрд). За январь средства ЕНПФ были инвестированы в государственные облигации Польши ($50,3 млн) и ряда развивающихся стран: Индонезии ($150,3 млн), Мексики ($135 млн), Филиппин ($50 млн), Чили ($15,22 млн) и Перу ($5,6 млн). Наблюдается прирост по депозитам в иностранных банках с 277,4 млрд до 409,9 млрд тенге (с $861,5 млн до $1,3 млрд).