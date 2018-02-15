Гражданин Узбекистана представлен к награде за спасение в пожаре человека в Москве

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Москве, 31 января 2018 года во время пожара в поселке Софрино Московской области гражданин Узбекистана, 42-летний Нуриддин Киргизов, уроженец Самаркандской области, увидев охваченный огнем дом, бросился оказывать помощь пожилой женщине – гражданке России и сам пострадал в результате пожара.

В настоящее время Н.Киргизову оказывается медицинская помощь и он переведен из реанимационного отделения районной больницы им. проф. В.Н.Розанова (ЦРБ) г.Пушкино Московской области в травматологическое отделение, где его посетил сотрудник консульского отдела посольства.

Как сообщили в администрации г.Пушкино, за героический поступок гражданин Узбекистана Н.Киргизов представлен к медали за спасение на пожаре гражданки России.