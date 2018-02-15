Нефтяная компания Petro Matad планирует начать бурение в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Компания Petro Matad Limited в течение второго квартала после получения разрешения на бурение планирует начать новую разведочную кампанию в Монголии, сообщается на сайте компании.

Акционерное финансирование в размере $16,8 млн предназначено для оплаты четырех новых скважин. Первую скважину планируется пробурить на территории Баянхонгор аймака в течении 30-45 дней, ее стоить составит $4 млн. Компания нацеливается на запасы нефти в 290 млн баррелей.

Генеральный директор Petro Matad Майк Бак (Mike Buck) отметил, что это очень интересное время для компании, когда мы возглавляем одну из самых успешных кампаний по бурению, проводимую в Монголии.

В настоящее время компания работает над получением разрешений, необходимых для начала буровой кампании.