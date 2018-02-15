Узбекистан снижает экспортную цену электроэнергии для Афганистана на 35%. Цена составит 5 центов за киловатт-час

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан снизит цену на электроэнергию поставляемую в Афганистан, сообщил представитель Советника по национальной безопасности Афганистана Кадер Шах, передают местные СМИ.

Представитель советника по национальной безопасности Афганистана, сообщил афганским СМИ, что Ханиф Атмар, старший советник президента Афганистана по вопросам нацбезопасности принял участие в заседании узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам региональной безопасности, проходившей в Ташкенте. Двусторонняя комиссия по вопросам региональной безопасности была создана по итогам визита президента Ашрафа Гани в Узбекистан ранее в декабре 2017 года в целях расширения сотрудничества двух стран в области экономики и безопасности.

Узбекистан снизил цену на электроэнергию, поставляемую в Афганистан на 35%: с 7,6 до 5 центов за киловатт-час. Новая цена будет применяться уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что Туркменистан, который также является одним из поставщиков электроэнергии в Афганистан поднял экспортную цену в два раза с 2 до 4 центов за киловатт-час. В январе поставки электричества из Туркменистана в ряд северных провинций был приостановлен. Поставка электричества была восстановлена после переговоров на уровне правительств двух стран, но сторонам предстоит еще согласовывать цену.

Важно отметить, что решение о снижении цен на электроэнергию для Афганистана происходит на фоне расширения энергетического сотрудничества в регионе. Ранее уже сообщалось, что в настоящее время прорабатывается вопрос о подключении энергетических сетей Таджикистана к сетям Узбекистана и восстановлению таким образом участия Таджикистана в Объединенной электроэнергетической системе Центральной Азии, сообщает uz24.uz.