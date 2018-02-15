Депутат Казахстана просит правительство скорее ввести криптовалюту в правовую базу

CA-NEWS (KZ) - Депутат сената парламента Казахстана Дулат Кусдавлетов попросил правительство скорее ввести оборот криптовалюты в правовую базу.

Как сказал он 15 февраля на заседании палаты, в настоящее время в республике наблюдается интерес к использованию криптовалюты.

«Она применяется в основном в качестве средства инвестирования и получения быстрого высокого дохода. Имеются случаи использования гражданами Казахстана криптовалют для осуществления гражданско-правовых сделок: купля-продажа недвижимости, автомашин, производственных объектов и так далее. Но криптовалюты не обеспечены реальными активами, не имеют стабильной стоимости и не влекут обязательств каких-либо лиц по возврату денег. Соответственно, нет гарантии сохранности вложенных инвестиций», - отметил депутат.

По его словам, из-за отсутствия правового регулирования оборота криптовалюты госконтроль и учет сделок с ней не ведется, а неконтролируемое ее использование может повлечь ряд негативных социально-экономических и правовых последствий: она может использоваться для операций с объектами, оборот которых запрещен либо ограничен (оружие, наркотики, лекарственные препараты).

«В этой связи, полагаем необходимым ввести дополнительный квалифицирующий признак противоправных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов и без согласия их владельцев или собственников. Одновременно отмечаем о необходимости первоочередного принятия решения по регулированию использования криптовалюты с установлением соответствующей ответственности за ее нарушение в законодательстве РК», - сказал Д.Кусдавлетов.