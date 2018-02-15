В Таджикистане к энергосистеме не подключено свыше 700 кишлаков

CA-NEWS (TJ) - Свыше 700 населенных пунктов Таджикистана до сих пор остаются не подключенными к энергосистеме республики. По данным «Барки точик», большая часть из указанных населенных пунктов являются новообразованными, поэтому еще не подключены к линии электропередачи, сообщает Авеста.

Как сообщил накануне на пресс-конференции первый заместитель председателя ОАХК «Барки точик» Мадумар Асозода, к настоящему времени порядка 710 кишлаков остаются не подключенными к энергосистеме республики. Большая часть из указанных населенных пунктов приходится на Хатлонскую область.

По его словам, проведение в эти кишлаки линий электропередач усложняется рядом проблем. «В большинстве селений проживает по 5-8 семей, а есть кишлаки, где всего 3-4 семьи. В каждый кишлак необходимо тянуть ЛЭП от 6 до 11 километров, везде устанавливать отдельные трансформаторы, строить подстанции, на что требуется огромное финансирование, к тому же, без всяких перспектив, что со временем вложенные средства окупятся. Оптимальным вариантов для этих кишлаков является установка солнечных батарей», – отметил Мадумар Асозода.

В ОАХК «Барки точик» отмечают, что протянуть ЛЭП к населенным пунктам не входит в обязанность госэнергохолдинга, а является задачей местных хукуматов. «Барки точик» лишь предоставляет услуги по энергообеспечению.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов страны, всего, в 2017 году в Таджикистане было произведено 18 млрд., 114,3 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 889,8 млн. кВт/ч больше показателя 2016 года.

Сбор средств за потребление электроэнергии в «Барки точик» с учетом суммы экспорта составил 2 млрд.352 млн. сомони.