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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в 2017 году составил почти $17,4 млрд, на Кыргызстан приходится 4,4% объема

CA-NEWS (KZ) - Объем взаимной торговли Казахстана со странами-членами Евразийского экономического союза в 2017 году составил $17 млрд 359,6 млн.

Согласно данным Министерства национальной экономики РК, данный показатель на 25,9% больше, чем за 2016 год.

Объем экспорта в страны ЕАЭС составил $5 млрд 118,3 млн (на 30,2% выше показателя 2016 года), импорта – $12 млрд 241,3 млн (рост на 24,1%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,1%, Кыргызстан - 4,4%, Беларусь - 3,5%.

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