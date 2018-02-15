Президент Туркменистана открыл стекольное предприятие и комплекса объектов офисного и торгового назначения (фото)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в строй стекольного предприятия и комплекса объектов офисного и торгового назначения, сообщает в среду, 13 февраля пресс-служба главы государства.

«Мы всегда с благодарностью принимаем любые предложения и инициативы наших зарубежных партнеров, направленные на развитие гуманитарного диалога и экономических контактов, способствующих процветанию народов и реализации колоссального потенциала нашей страны», - сказал Бердымухамедов в ходе открытия стекольного предприятия.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства поздравил всех со знаменательным событием – торжественным вводом в эксплуатацию одного из крупнейших в Средней Азии производственных сооружений – предприятия «Türkmen aýna önümleri».

Как отметил Бердымухамедов, ввод в эксплуатацию предприятия «Türkmen aýna önümleri» позволит значительно снизить объемы импорта соответствующей продукции в нашу страну, а в перспективе наладить экспорт в широком ассортименте готовых изделий из стекла. Заложенные мощности стекольного гиганта ориентированы на самые перспективные в этой сфере рынка направления.

Президент Туркменистана также принял участие в открытии комплекса объектов офисного и торгового назначения.