Пожар в здании детдома в Астане локализован

CA-NEWS (KZ) - В здании детского сада №1 в Астане произошел пожар. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, горит складское помещение детского дома №1 по улице Сейфуллина.

«Есть такой факт, что произошло возгорание детского дома города Астана. Пожарные единицы направились. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Оперативные службы выехали на место», - прокомментировали в КЧС.

По информации врачей скорой помощи, заведующая складом отравилась угарным газом, она доставлена в больницу. Больше никто не пострадал.

Пожар локализован в 12:43. Предварительная площадь возгорания составила 30 кв.м.



