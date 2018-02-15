Пожар в здании детдома в Астане локализован
- Казахстан, происшествия
- 12:40, 15 февраля 2018
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- Обновлено: 13:31, 15 февраля 2018
CA-NEWS (KZ) - В здании детского сада №1 в Астане произошел пожар. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, сообщает Tengrinews.kz.
По предварительным данным, горит складское помещение детского дома №1 по улице Сейфуллина.
«Есть такой факт, что произошло возгорание детского дома города Астана. Пожарные единицы направились. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Оперативные службы выехали на место», - прокомментировали в КЧС.
По информации врачей скорой помощи, заведующая складом отравилась угарным газом, она доставлена в больницу. Больше никто не пострадал.
Пожар локализован в 12:43. Предварительная площадь возгорания составила 30 кв.м.
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