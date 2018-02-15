В ДТП на трассе Алматы–Бишкек один человек погиб, двое пострадали

CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы–Бишкек 14 февраля погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По данным ведомства, в результате столкновения грузового и легкого автомобилей пострадали 2 человека, их зажало в салоне Mitsubishi Lancer, водитель легковушки скончался на месте. Пострадавшие доставлены в больницу.