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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП на трассе Алматы–Бишкек один человек погиб, двое пострадали

CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы–Бишкек 14 февраля погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По данным ведомства, в результате столкновения грузового и легкого автомобилей пострадали 2 человека, их зажало в салоне Mitsubishi Lancer, водитель легковушки скончался на месте. Пострадавшие доставлены в больницу.

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