В ДТП на трассе Алматы–Бишкек один человек погиб, двое пострадали
- Казахстан, происшествия
- 12:52, 15 февраля 2018
- Просмотров: 436
CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы–Бишкек 14 февраля погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
По данным ведомства, в результате столкновения грузового и легкого автомобилей пострадали 2 человека, их зажало в салоне Mitsubishi Lancer, водитель легковушки скончался на месте. Пострадавшие доставлены в больницу.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь