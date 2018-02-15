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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Кипра задержала сбежавшего из тюрьмы туркменского мигранта
Предыстория: Полиция Кипра разыскивает сбежавших заключенных, среди которых гражданин Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Гражданин Туркменистана Алишер Эймиров, совершивший 7 февраля побег из центральной тюрьмы Северного Кипра в Никосии, спустя пять дней был обнаружен и задержан на юге Ларнаки, сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на местное издание издание «Хавадис Кыбрыс».

По сообщению, туркменский мигрант Алишер Эймиров был задержан вместе со своим подельником Сулейманом Йылкаром у своего знакомого Метина Эрдема, проживающего в Ларнаке, при употреблении марихуаны.

Полиция Кипра сообщила о предпринимаемых мерах для возврата задержанных к месту заключения. Источник «Азатлык» в полиции Кипра сообщил, что у Алишера Эймирова три судимости, в последний раз он был задержан по подозрению в воровстве 29 октября 2017 года в офисе транспортной компании «Итимат» в районе Чаглаян города Никосия.

Ранее сообщалось, что 17-летний Алишер Эймиров и его друг Сулейман Йалкар были осуждены судом Киринии. По причине несовершеннолетия туркменистанца, на закрытом слушании суд вынес решение об оставлении подозреваемых в воровстве под арестом до окончания расследования.

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