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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан заинтересован в укреплении партнерства с Великобританией в области инновационных технологий и цифровизации, - спикер

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин 15 февраля принял посла Великобритании и Северной Ирландии в РК Майкла Гиффорда.

Как сообщает пресс-служба мажилиса, среди перспективных направлений дальнейшего двустороннего взаимодействия они назвали сферы экономики, образования, активизацию межпарламентского диалога.

Н.Нигматулин подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении партнерства в области инновационных технологий и цифровизации. По его словам, практический интерес представляет опыт британских парламентариев в вопросах законодательного обеспечения развития цифровой экономики, предоставления цифровых услуг, функционирования инновационных центров и стартапов. При этом спикер отметил важность проведения встреч профильных комитетов и межпарламентских групп по сотрудничеству на регулярной основе.

В свою очередь М.Гиффорд поблагодарил РК за председательство в Совете безопасности ООН.

В завершение встречи собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-британских отношений, в том числе и между парламентариями двух стран.

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