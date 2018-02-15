ЕЭК внесла изменения в техрегламенты Таможенного союза в области ж/д транспорта

CA-NEWS (KZ) - Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в решение комиссии Таможенного союза, касающееся принятия техрегламентов ТС о безопасности железнодорожного подвижного состава, высокоскоростного ж/д транспорта и его инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, состоялось заседание коллегии ЕЭК, по итогам которого принято решение о возможности выпуска в обращение без проведения оценки соответствия составных частей (комплектующих) для следующего подвижного состава, введенного в эксплуатацию до августа 2017 года и эксплуатируемого в пределах РК:

- электровозы KZ4A, KZ4Aс;

- тепловозы ТЭ33А, 2ТЭ10МК, CKD-6е (ТЭМ KZ), CKD-9;

- рельсовые автобусы PESA-630m;

- пассажирские вагоны TSK (215B, 215A, 216A, 223, 224, 218A), Talgo (F031, F061, серии 6);

- специальный подвижной состав Duomatic 09-32CAT, Duomatic 08-32U, Unimat compact 08-275/3S-16, DGS-90N, PBR-400 U-RS, Plasser Unimat MF, RM-80 UHR, RM-2002, SMD-80, MFS 60-4, ATLAS, ЕМ-120, USP-2005, USP-2005 SW, MRT-2S, BRAD, LFT.

Идентификацию таких запасных частей будут осуществлять организации, включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.