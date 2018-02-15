Госсекретарь США поздравил монголов с праздником «Цагаан Сар»

CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил жителей Монголии с Новым годом по лунному календарю «Цагаан Сар».

В своём приветствии, расмещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, он подчеркнул, что США считает Монголию близким другом.

«Соединенные Штаты с гордостью считают Монголию близким другом и партнером, и мы с нетерпением ожидаем углубления отношений между американским и монгольским народами в будущем году. Желаю Монголии всяческих успехов в год Земной Собаки», - отмечается в тексте.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.