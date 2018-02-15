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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Турция начали сотрудничество по поиску воевавших в Сирии боевиков

CA-NEWS (UZ) - Министерство внутренних дел Узбекистана и турецкое бюро Интерпола начинают сотрудничество по поиску боевиков, которые воевали в Сирии.

Вопросы установления личности и розыска лиц, которые воевали или воюют в САР, представители МВД Узбекистана и делегация национального бюро Интерпола Турции обсудили на встрече, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как подчеркивается в сообщении, стороны заключили, что приоритетом их сотрудничества является поиск боевиков до их возвращения на родину. Кроме того, МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола будут поддерживать обмен конфиденциальной информацией на постоянной основе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на успешность операций с участием ВКС России против боевиков в САР, некоторые террористы могли перебраться в другие страны.


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