Внешний долг Казахстана составляет $168,9 млрд

CA-NEWS (KZ) - Внешний долг Казахстана за последние 10 лет увеличился на $74,6 млрд и составил $168,9 млрд на 1 октября 2017 года.

По данным Национального банка РК, рост внешнего долга произошел за счет увеличения межфирменной задолженности (+$76,7 млрд), связанного, в основном, с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний на территории страны. Также наблюдалось увеличение внешнего долга нефинансового сектора экономики (+$26,2 млрд) и правительства (+$10,8 млрд) в связи с выпуском еврооблигаций и привлечением кредитов и займов.

Внешние обязательства Нацбанка практически не изменились, составляя в среднем 0,6% от объема внешнего долга республики. Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на $39,1 млрд за счет уменьшения задолженности банковского сектора (включая АО «Банк развития Казахстана») по кредитам и займам на $37,4 млрд.