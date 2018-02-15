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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане женщина пыталась покончить с собой, когда у нее пытались отнять «президентский подарок»

CA-NEWS (UZ) - Соседям 42-летней Дилором Мамировой еле удалось спасти ей жизнь. Женщина говорит, что пошла на такой отчаянный шаг в знак протеста против незаконных действий администрации города Маргилана. Местные чиновники требовали у Мамировой и десятка ее соседей заплатить за аренду жилья, подаренного президентом, передает centralasain.org.

Попытка суицида была совершена 12 февраля, около 6 часов вечера, в бывшем здании колледжа экономики, в котором Дилором Мамировой была выделена комната. Вот как описывает произошедшее один из соседей Мамировой.

– Мы с соседями играли в карты в коридоре. Эта женщина продает сигареты. Я постучался к ней в дверь, чтобы купить сигареты. Но она не ответила. Я толкнул дверь, она открылась. Увидел Дилором повешенной на трубе, она еще была жива, дергалась в петле. Я подбежал и приподнял ее за ноги и позвал соседей на помощь. Мы отрезали веревку и спасли ее. Потом вызвали «скорую», – говорит сосед.

По словам самой Дилором, месяц назад городская администрация в качестве «подарка от президента» выделила 88 малообеспеченным семьям комнаты в бывшем здании колледжа экономики в городе Маргилане. Однако, как рассказывает собеседница, несколько дней назад представители администрации потребовали от жильцов дома оплатить аренду жилья. Дилором Мамирова говорит, что после этих требований решила повеситься в знак протеста против незаконных действий представителей городских властей.

– Они говорят мне: «Если не внесешь арендную плату за три месяца, то мы отберем у тебя жилье». Я нигде не работаю, у меня нет детей, нет кормильца. Поэтому я очень болезненно восприняла их слова. Подумала, что снова останусь на улице, взяла и повесилась. В выделенной мне комнате проходит труба для парового отопления, на ней и повесилась. Лучше умереть, чем остаться на улице. Почему власти обманули нас, говоря, что выделенное нам жилье – это подарок от президента? Они обманули бедняков из малообеспеченных семей, – говорит Дилором Мамирова.

По словам собеседников, церемония вручения ключей от жилья в бывшем здании колледжа состоялась 26 декабря 2017 года. В этот день, говорят они, сотрудники городской администрации облагородили комнаты на первом этаже здания мягкой мебелью и бытовой техникой, постелили в каждой комнате ковры и повесили занавески, а после подготовки видеорепортажа, увезли все обратно в администрацию.

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Комментарии (1)
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shabyrbek
14:42, 15 февраля 2018
Теперь администрация г. Маргилана сами вещайтесь пока президент МИРЗИИЕВ не звонил
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