Журналист "Новой газеты" Али Феруз покидает Россию

CA-NEWS (UZ) - Журналист "Новой газеты" Али Феруз, несколько месяцев находившийся в центре временного содержания из-за обвинений в нарушении миграционного законодательства, покидает Россию.

Он прошел паспортный контроль в московском аэропорту Шереметьево, его рейс улетает в четверг в первой половине дня. "Новая газета" выразила благодарность всем, кто поддерживал журналиста и оказывал ему помощь.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы разрешил Ферузу выехать в третью страну. До этого Московский городской суд приостановил процедуру выдворения Феруза, обязав его при этом находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где журналист на тот момент уже провел около полугода.

22 января Верховный суд отменил решение о выдворении и направил дело Феруза на новое рассмотрение.

В начале августа минувшего года Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Феруз утверждает, что на родине – в Узбекистане – его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.