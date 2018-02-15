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  15 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане запускается проект по строительству электрической сети и улучшению предоставления медицинских услуг

CA-NEWS (TJ) - Церемония подписания Протокола обсуждения Проекта по строительству электрической сети и улучшению условий предоставления медицинских услуг в сельском джамоате Рамит, финансируемого Корейским Агентством по международному сотрудничеству (KOICA), состоялась 14 февраля в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

В церемонии подписания приняли участие Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, страновой директор Корейского Агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Сон Сун-ил и председатель Исполнительного органа государственной власти города Вахдат Рахмонали Амирзода.

В рамках официальной помощи в целях развития KOICA Правительство Республики Корея предоставит грантовую помощь на сумму $6 млн для реализации вышеназванного проекта.

В рамках проекта со стороны Правительства Кореи и KOICA планируется построить одну подстанцию 110/10 кВ в сельском джамоате Рамит, воздушную линию электропередачи протяжённостью 53 км от подстанции до 9 отдаленных деревень в Рамитском ущелье и медицинские центры.

Реализация данного проекта позволит полностью обеспечить население сельской местности электроэнергией, создать лучшие условия для предоставления медицинских услуг и внесёт свой вклад в социальное развитие региона. После завершения проекта жители деревень Гускеф, Пичеф, Коку, Девдара, Новаки Поён, Новаки Боло, Пушандоч, Вистан и Дашти Мазор будут обеспечены качественной электроэнергией и современными услугами здравоохранения, сообщает dialog.tj.

Стоит отметить, что реализация данного проекта выполняется в соответствии с Планом мероприятий относительно исполнений поручений Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, отражённых в ходе его рабочей поездки в город Вахдат 4 июня 2016 года. В целях выполнения данных поручений Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана начало сотрудничество с Корейским Агентством по международному сотрудничеству (KOICA).

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