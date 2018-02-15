Amazon стал самой дорогой компанией мира с рыночной стоимостью в $702,5 млрд

CA-NEWS (CA) - Американский онлайн-ретейлер Amazon впервые обогнал Microsoft по рыночной стоимости и вошел в тройку лидеров, следует из данных биржи NASDAQ. Акции компании подорожали на 2,6% по итогам торгов в среду, благодаря чему ее капитализация выросла до $702,5 млрд, сообщает MarketWatch.

Таким образом, Amazon.com Inc. впервые обошла по капитализации Microsoft ($699,22 млрд на конец сессии 14 февраля) и теперь занимает третье место среди публичных компаний США и мира, уступая лишь Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд).

За находящейся на четвертой строчке Microsoft следуют китайская Tencent и Facebook.

Все места в топ-6 крупнейших компаний мира по капитализации теперь занимают представители высокотехнологичного сектора.

В январе 2018 года основатель Amazon Джефф Безос в третий раз опередил основателя Microsoft Билла Гейтса по размеру личного состояния. Тогда же он возглавил топ миллиардеров, установив абсолютный рекорд по этому показателю: его состояние аналитики Bloomberg оценили в $105,1 млрд, а состояние Гейтса — в $93,3 млрд.