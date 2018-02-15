След исчезнувшего таджикского бизнесмена может привести в Кыргызстан, - Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана опровергло сообщения о том, что экс-депутат маджлиса Согдийской области, и бывший гендиректор исфаринского химзавода Низомхон Джураев четыре года тому назад покинул страну при содействии сотрудников антикоррупционного ведомства.

Илёс Идрисзода, замглавы агентства, заявил, что Низомхон Джураев в 2014 году не был арестован, а у него только была подписка о невыезде. По его словам, за месяц до "таинственного исчезновения" сотрудники ведомства "отправляли его документы в прокуратуру, оттуда в суд". Сообщается, что когда вручили Низомхону Джураеу повестку в суд, он находился в распоряжении сотрудников Верховного суда.

Чиновник антикоррупционного ведомства на пресс-конференции в Душанбе 15 февраля также сказал, что часть уголовного дела в отношении Низомхона Джураева передана в суд. Расследование другой части уголовного дела приостановлено в связи с исчезновением предпринимателя в конце июня 2014 года. Илёс Идрисзода заявил, что Низомхон Джураев до сегодняшнего дня остается в международном розыске, однако где он сейчас находится неизвестно.

Напомним, в начале января Низомхон Джураев был задержан в киевском аэропорту Борисполь. Эту информацию подтвердила Наталья Теличко, официальный представитель Генпрокуратуры Украины. Однако спустя два дня Бориспольский суд Киевской области отказал во временном аресте Джураева.

Низомхон Джураев, бывший гендиректор химзавода города Исфары, обвиняется таджикскими властями в организации преступной группировки, на счету которой, предположительно, убийство заместителя генпрокурора Таджикистана Толиба Бобоева, незаконном хранении оружия, легализации преступных средств, незаконной приватизации 16 гособъектов. По данным таджикского следствия, бизнесмен уклонился от уплаты налогов и похитил в общей сложности около 38 миллионов сомони (на то время $11 млн.).

В июле 2014 года тогдашний глава антикоррупционного ведомства Таджикистана Абдуфаттох Гоиб на пресс-конференции в Душанбе заявил, что "Низомхон Джураев не был под арестом и неожиданно исчез". По его словам, в течение двух лет он находился на свободе под подпиской о невыезде. Абдуфаттох Гоиб тогда заявил, что по словам родственников, Низомхон Джураев скрывается в соседнем Кыргызстане.