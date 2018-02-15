В Казахстане выберут «лучшего госслужащего»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший государственный служащий».

Как сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, конкурс приурочен к празднованию 20-летия органов госслужбы.

К участию в конкурсе допускаются государственные служащие, у которых отсутствуют не снятые административные и дисциплинарные взыскания, а также имеющие стаж государственной службы не менее 1 года. Претендент вправе подать документы как через государственный орган, так и самостоятельно. Конкурс состоит из двух этапов.

I этап – региональный (областной) уровень. Отбор кандидатов, рекомендуемых для участия во втором этапе, проводится региональными конкурсными комиссиями. Региональные конкурсные комиссии создаются при территориальных департаментах ведомства и состоят из представителей общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, руководителей государственных органов и иных лиц. Работники центральных государственных органов проходят первый этап в конкурсной комиссии департамента агентства по городу Астане.

Данный этап включает в себя:

1) сбор документов (заявление, анкета, мотивационное эссе, послужной список) и их проверка на корректность и полноту заполнения, соответствие критериям, определенным соответствующими методическими рекомендациями агентства;

2) тестирование кандидатов на знание стратегических и программных документов;

3) оценка кандидатов на способность решения ситуационных задач.

Проведение первого этапа завершится до 10 апреля.

II этап – республиканский уровень. Отбор проводится республиканской конкурсной комиссией при агентстве с участием депутатов парламента, представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», общественных объединений, СМИ и должностных лиц.

На данном этапе кандидаты представляют персональную проектную работу, которая должна содержать рационализаторское предложение по повышению эффективности деятельности государственных органов с оценкой его экономического или социального эффекта. Решение будет приниматься с использованием специально разработанных оценочных критериев путем голосования.

Итоги второго уровня будут подведены до 10 июня.

Проведение конкурса направлено на повышение имиджа государственной службы, выявление и поощрение лучших представителей системы государственного управления, отмечают в ведомстве.