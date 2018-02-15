Bloomberg узнал о доставке в военные госпитали в России раненых наемников из Сирии

CA-NEWS (CA) - Раненые российские наемники, воюющие в Сирии, доставлены в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, которые находятся в контакте с ними. Один из собеседников агентства рассказывает, что некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах.

Заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А.Вишневского Алексей Колтунов в беседе с РБК отказался от комментариев. Начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко Артур Керимов также отказался от комментариев РБК. Издание отправило запрос в Минобороны и департамент здравоохранения Москвы.

Инцидент, в результате которого российские наемники в Сирии, по данным агентства, погибли и получили ранения, произошел на прошлой неделе в провинции Дейр-эз-Зор. 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада, в результате чего погибли россияне. Данные о числе погибших и раненых разнятся. Газета The New York Times сообщала о гибели четырех россиян. Агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных собеседников-россиян сообщало, что погибли более 200 человек, в основном русские. Американский военный источник Bloomberg говорит о 100 погибших и 200–300 раненых, не уточняя при этом число погибших россиян.

Источник «Московского комсомольца», находящийся в Сирии, сообщил, что при авиаударе погибли 40 человек, ранены 72, причем речь идет и о сирийцах, и о русских. «Сирийцы и наши решили захватить завод у курдов в зоне работы американцев. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки, и четыре часа их молотили», — говорил источник МК. 13 февраля телеканал CNN показал видео одного из авиаударов коалиции.

Подробности об этом ударе 14 февраля рассказал глава центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант ​Джеффри Харриган. По его словам, коалиция действовала в рамках самообороны. Против сил коалиции, по словам Харригана, была проведена «ничем не вызванная атака» с использованием артиллерии и танковых снарядов. «Мы немедленно связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции «Сирийских демократических сил» (оппозиционных президенту Башару Асаду. — РБК) и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», — объяснил военачальник.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков днем 14 февраля заявил, что в Кремле не обладают «конкретной детальной информацией, которая позволяла бы делать какие-то выводы». Он добавил, что исключать нахождение в Сирии россиян, не относящихся к военнослужащим Вооруженных сил, нельзя. Вопрос журналиста о том, планируется ли объявить траур в связи с большим числом погибших в Сирии россиян, удивил представителя Кремля.

Расследователи из Conflict Intelligence Team называют восемь имен погибших после авиаудара 7 февраля. Родственники и знакомые людей, которых называет CIT, подтвердили РБК их гибель. По их словам, все они были наемниками российской частной военной компании Вагнера.