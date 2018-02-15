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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту США по случаю перестрелки в школе

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил президенту США Дональду Трампу послание, в котором говорится: «С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жестоком преступлении, произошедшем в старшей школе Марджори Стоунмен Дуглас в штате Флорида, которое привело к многочисленным человеческим жертвам».

Глава государства выразил президенту США искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, в Южной Флориде в городе Парклэнд произошла стрельба. В результате инцидента погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.

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