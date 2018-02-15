Сборная Монголии принимает участие в Кубке мира по женской борьбе

CA-NEWS (MNG) - Сборная Монголии примет участие в Кубке мира по женской борьбе, который пройдет с 17 по 18 марта в японском городе Такасаки, сообщает ARD.

Напомним, в декабре прошлого года сборная Японии выиграла Кубок мира по женской борьбе в Чебоксарах. Бронзовые медали турнира завоевали представительницы сборной Монголии.

Сборная Монголии будет бороться в предварительном раунде в группе «В» со спортсменками из Китая, Румынии и Беларусии.

За победу в восьми весовых категориях будут бороться спортсменки из Монголии, Японии, США, Китая, Румынии, Швеции, Канады и Беларуси.