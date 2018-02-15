У здания администрации Назарбаева прошла акция протеста: женщину привязали цепью к фонарному столбу (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Астане возле здания Администрации президента Казахстана 14 февраля прошла акция протеста.

Как сообщают местные СМИ, участие в митинге приняли трое жителей города Владлен Цой, Шолпан Айтбаева и Любовь Ерубаева, а также жительница Восточного Казахстана Кенжегайша Рахимбаева.

В ходе акции В.Цой привязал К.Рахимбаеву цепью к фонарному столбу. Как оказалось, женщины таким образом хотят привлечь внимание Нурсултана Назарбаева, чтобы добиться оправдания своих детей, осужденных по обвинению в совершении различных преступлений.

В частности, сына К.Рахимбаевой арестовали за распространение наркотиков. Ш.Айтбаева добивается освобождения зятя и дочери, обвиненных в мошенничестве. Сына Л.Ерубаевой посадили за покушение на убийство. В свою очередь В.Цой обвиняет высокопоставленных чиновников в рейдерском захвате его бизнеса.

Участники акции рассказали о нарушениях при расследовании дел и нежелании госорганов разбираться в ситуации. Не помогают, по их словам, и многочисленные доказательства, которые они приводят.

Через некоторое время они завершили акцию и стали расходиться, но уйти им не дали: к обочине подъехал автобус с омоновцами, которые запихали протестующих внутрь.

Как сообщила позже К.Рахимбаева, их сначала доставили в РОВД Есильского района Астаны, а после повезли в административный суд. Однако Ш.Айтбаевой стало плохо и ее на экипаже скорой помощи увезли в больницу.