Антикоррупция считает Минобрнауки Таджикистана самым коррумпированным ведомством

CA-NEWS (TJ) - Самым коррумпированным государственным ведомством Таджикистана по итогам прошлого года является министерство образования и науки республики, сообщили сегодня во время пресс-конференции в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Сотрудники Минобразования и науки Таджикистана в 2017 году совершили 70 коррупционных преступлений, они были раскрыты Агентством, сообщает АП.

Журналистам сообщили, что в прошлом году их сотрудники также выявили 60 коррупционных преступлений в Минздраве, 57 - в МВД, 26 – в ГКНБ и 390 преступлений в банковской сфере.

Первый заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Абдукарим Зарифзода подчеркнул, что в сфере образования и науки официально не зафиксированы такие факты, как дача взятки педагогам.

«В нашу статистику вошли только 70 фактов, которые совершили представители Минобразования по части приписки строительных работ, выдачи незаконных документов об образовании, подлога документов», - отметил Зарифзода.

Между тем в статистику не вошли коррупционные преступления, совершенные представителями самого Агентства по борьбе с коррупцией, которые были раскрыты в прошлом году со стороны других правоохранительных органов Таджикистана.

Хотя, по мнению абсолютного большинства экспертов, в прошлом году самым громким событием стало задержание в апреле сотрудниками ГКНБ Таджикистана более десяти представителей антикоррупционного ведомства республики.

Верховный суд Таджикистана в сентябре прошлого года после вынесения приговора отказался рассказать об этом деле, ссылаясь на то, что оно является секретным. ВС сообщил тогда, что дело так и останется закрытым.

«Мы не будем давать никаких комментариев в отношения 10 бывших борцов с коррупцией и трех проходящих по делу экс-сотрудников Таможенной службы и других госструктур. Не можем сказать, кто, за что и по каким статьям был осужден», - заявил тогда «АП» представитель ВС.

По данным Верховного суда «дело коррупционеров» закрыто. По его итогам, СМИ получили неполную информацию о вынесенных решениях только в отношении 9 человек. Между тем, какой приговор был вынесен еще в отношении как минимум 4-х подозреваемых, СМИ до сих пор ничего не известно.