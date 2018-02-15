Н.Назарбаев принял главу КНБ К.Масимова

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 февраля принял председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства был проинформирован о текущей деятельности КНБ и задачах на предстоящий период.

В преддверии предстоящих встреч министров иностранных дел и глав государств Центральной Азии Н.Назарбаев отметил важность взаимодействия с зарубежными коллегами в деле укрепления региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений.