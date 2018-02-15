Н.Назарбаев принял главу КНБ К.Масимова
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 февраля принял председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова.
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства был проинформирован о текущей деятельности КНБ и задачах на предстоящий период.
В преддверии предстоящих встреч министров иностранных дел и глав государств Центральной Азии Н.Назарбаев отметил важность взаимодействия с зарубежными коллегами в деле укрепления региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.
В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений.
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