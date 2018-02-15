Россия высоко оценивает вклад Казахстана в сирийском урегулировании, - С.Лавров

CA-NEWS (KZ) - Россия выразила признательность Казахстану за направление наблюдателя на Конгресс сирийского национального диалога 30 января в город Сочи, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова на имя главы внешнеполитического ведомства РК Кайрата Абдрахманова говорится, что прошедшее мероприятие войдет в историю как крупный и важный шаг на пути продвижения к восстановлению мира и стабильности в Сирии.

«Принятое заключительное заявление подтверждает безальтернативность политического решения конфликта в Сирии под эгидой ООН на основе принятых международным сообществом решений, включая Резолюцию 2254 Совета безопасности ООН», - отметил С.Лавров в своем послании.

«Выражаю удовлетворение тем, что при подготовке и проведении этого масштабного Форума мы имели возможность поддерживать устойчивую координацию действий с нашими зарубежными партнерами, среди которых важнейшая роль принадлежит Казахстану, осуществляющему миссию гостеприимного хозяина Астанинского процесса», - говорится в послании.

С.Лавров также высоко оценил вклад Казахстана в достижение мира в Сирии, выразив уверенность в том, что сотрудничество Казахстана и России на Астанинской площадке принесет в конечном итоге весомые плоды, сообщает МИД.