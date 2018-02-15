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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Служебная собака унюхала тысячи евро у граждан Узбекистана, трудящихся в Финляндии

CA-NEWS (UZ) - Трое граждан Узбекистана попались на российско-финляндской границе в Ленинградской области с 30 тысячами евро, которые они забыли или не захотели декларировать.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления РФ по Ленинградской области, на таможенный пост из Финляндии в Россию на автомобиле "Вольво" прибыли трое граждан Узбекистана. Все трое проживают и работают на территории Финляндии.

В таможенной декларации водитель указал лишь автомобиль, ввозимый для временного пользования.

Однако служебная собака учуяла наличие у въезжающих иностранной валюты на общую сумму 31,275 тысячи евро.

В отношении двух граждан Республики Узбекистан возбуждено 2 дела об административных правонарушениях за превышение разрешенной к ввозу в Российскую Федерацию без таможенного декларирования суммы в эквиваленте 10000 долларов США. Незадекларированная валюта изъята.

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