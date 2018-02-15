В Казахстане в 2017 году в ДТП пострадали более 24,3 тыс. человек, страховка выплачена на $73 млн

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году было зарегистрировано 703 тыс. 933 легковых автомобилей или на 57,9% больше, чем в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, по состоянию на 1 января 2018 года в республике количество зарегистрированных автомобилей составило 385 тыс. 160 единиц.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году зафиксировано 17 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 24 тыс. 342 человека. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года аварийность снизилась на 5,3%.

По состоянию на 1 января 2018 года страховые организации по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств осуществили 74 тыс. 199 страховых выплат на сумму 23,5 млрд тенге ($73 млн).

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-декабрь 2017 года



