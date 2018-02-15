В Кабуле обсудили перспективы вступления Афганистана в ШОС

CA-NEWS (CA) - В минувший вторник в Кабуле состоялась встреча, посвященная перспективам вступления Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), передает корреспондент «Афганистан.Ру».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Мешрано Джирги (верхней палаты афганского парламента) Мохаммад Алам Изидьяр, руководитель Центра стратегических исследований при МИД ИРА Фарамарз Тамана, профессор Кабульского университета Масуд, а также вице-председатель Торгово-промышленной палаты ИРА Хан Джан Алокозай.

В ходе своего выступления Изидьяр заявил, что у афганских чиновников нет единого мнения по поводу вступления Афганистана в ШОС. Он добавил, что существует ряд проблем, не позволяющих ИРА стать полноправным членом организации. Однако он не уточнил, какие именно проблемы имеет в виду.

Парламентарий подчеркнул, что принятие Афганистана в ШОС будет выгодно для всех стран-членов организации. По его словам, членство в ШОС позволит Кабулу оказать давление на Исламабад в целях борьбы с терроризмом и прекращения вмешательства во внутренние дела страны.

Кроме того, Изидьяр отметил, что, несмотря на то что основными спонсорами Афганистана являются США и НАТО, нельзя забывать о роли региональных держав в афганском вопросе.

В свою очередь, Фарамарз Тамана подчеркнул, что противостояние США и НАТО с Россией и Китаем является проблемой для Афганистана.

«Нам может помочь сосредоточенность ШОС на региональном экономическом сотрудничестве. Если мы сделаем акцент на этом, мы сможем регулировать противостояние НАТО с Россией и Китаем и воспользоваться преимуществами членства в ШОС», — добавил он.

Своим мнением о возможном членстве Афганистана в ШОС также поделился профессор Кабульского университета Масуд.

Он отметил, что полноправное членство в ШОС имеет важное значение, однако в Афганистане есть ряд проблем, которые предстоит решить. В частности, он указал на то, что точная численность населения страны до сих пор неизвестна.

По его мнению, для вступления в ШОС необходимо создать национальный исследовательский центр, который занимался бы сбором статистических данных.