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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фрагмент метеорита весом 30 кг продали на аукционе В США за $237,5 тыс.

CA-NEWS (CA) - Найденный в США фрагмент метеорита весом более 30 килограммов продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за $237,5 тыс., сообщает телеканал CNBC.

Как отмечает телеканал, он упал в пустыню Аризоны около 50 тыс. лет назад. Кто именно стал обладателем фрагмента метеорита, не сообщается.

На сайте Christie's говорится, изначальная стоимость метеорита составляла от $150 тыс. до $250 тыс. В пояснительной записке отмечается, что космический объект появился из пояса астероидов между планетами Марс и Юпитер.

Во время падения около 50 тыс. лет назад, от него откалывались осколки при попадании в атмосферу Земли. Теперь осколки можно найти на расстоянии 17 км от кратера, который образовался во время падения метеорита. Он получил название Аризонский кратер. Он находится в 30 км к западу от города Уинслоу. Его глубина составляет 182 метра.

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