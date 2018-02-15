В Таджикистане 20 человек отравились мукой. Есть погибший

CA-NEWS (TJ) - Массовое отравление жителей двух кишлаков зарегистрировано в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Отравились люди, употребившие муку, перемолотую из пшеницы, завезенной местным предпринимателем из района Хамадони Хатлонской области, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря главы ГБАО Нилуфар Асламшоеву.

По ее словам, в августе прошлого года местный предприниматель, житель кишлака Тугоз сельского джамоата Питуп Насриддин Сабзалиев завез в селение пять тонн пшеницы, закупленной на юге Таджикистана. Ее предприниматель продал местным жителям, которые перемалывали пшеницу на мельнице. Оказалось, что в е составе есть ядовитое растение – гелиотроп (сорняк).

Первые признаки отравления после употребления лепешек, испеченных из перемолотой пшеницы, были зарегистрированы в Горном Бадахшане 17 января: в областную больницу были доставлены пять членов семьи Курбонбековых – жители кишлака Питуп Ишкашимского района.

Врачи констатировали у них гепатит с гелиотропическим отравлением из-за попадания в организм ядовитого растения. 31 января в больнице скончался 11-летний ребенок из семьи Курбонбековых.

Сейчас в облбольнице с признаками отравления находятся 19 человек, в том числе 8 детей. Один ребенок – в тяжелом состоянии.

"В связи со сложившейся ситуацией по поручению главы ГБАО Шодихона Джамшеда была создана рабочая группа из числа специалистов, которая была отправлена в Ишкашимский район, где и были установлены причины отравления людей, описанные выше", – отметила Нилуфар Асламшоева.

По ее словам, в минувшую пятницу, 9 февраля, Шодихон Джамшед принял группу специалистов Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, которая прибыла в область лечить отравившихся.

После проведенных анализов крови и УЗИ в организме 60 жителей кишлаков Питуп и Шитхарв Ишкашимского района выявлены негативные изменения, свидетельствующие о прогрессирующем заболевании.

"По мнению специалистов, есть вероятность того, что у жителей района, которые употребляли ядовитую муку в декабре и январе, признаки болезни появятся весной", – отметила пресс-секретарь главы ГБАО.

По ее словам, ядовитая пшеница была изъята, а взамен по поручению руководства области людям выдали муку из запасов Агентства государственных материальных резервов.

Также предприниматель, который ранее и доставил отравленную муку в область из Хатлона, предоставил жителям кишлака Питуп 2,5 тонны муки вместо изъятой ядовитой пшеницы.

В областную больницу ГБАО доставлены все необходимые медикаменты для лечения больных, - сообщила Нилуфар Асламшоева.